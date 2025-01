Ilgiorno.it - Al fast food si impara l’autonomia

Leggi su Ilgiorno.it

Alleanza di successo quella messa in atto dalle 5 sedi brianzole di Mcdonald’s Italia (due a Monza, una a Concorezzo, una a Vimercate e una a Biassono), con la Rete Tiki Taka, per l’inserimento lavorativo di disabili. Ben 65 i tirocini di accoglienza e lavorativi in atto a rotazione. "Tiki Taka, la rete territoriale per l’inclusione (raccoglie 250 realtà fra enti, associazioni e cooperative socialil) conosce la disabilità – osserva Antonio Scanferlato, responsabile della catenaper la Brianza –, noi conosciamo le procedure lavorative. Abbiamo mansioni diversificate e insieme ai nostri partner abbiamo studiato dove collocare le persone, perché potessero dare un contributo efficace ed entrare nel gruppo di lavoro integrandosi. L’intero team deve fare la sua parte. Del resto, tutti i giovani che entrano da noi non sono abili al lavoro.