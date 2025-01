Tvplay.it - Addio Inter, arriva la conferma ufficiale: è pronto a salutare tutti

L’è ai saluti con un suo giocatore, che non è riuscito a dare quanto sperato da Inzaghi: dopo tante voci, adessoladell’.È giàto il momento di salutarsi. Poco spazio e prestazioni poco convincenti da un lato, mentre dall’altro la necessità di trovare maggiore fiducia per non perdere il posto in Nazionale. È un momento delicato per il giocatore, e l’ha compreso di dovergli venire incontro, non ponendo ostacoli alla sua cessione. Circostanze che sono state anchete dal ct, nel suo ultimovento pubblico.la: è. (LaPresse) TvPlay.itDi sicuro non è però una cosa che farà del tutto piacere a Simone Inzaghi e anche meno ai tifosi dell’. Il tecnico nerazzurro si aspettava sicuramente di più dal giocatore, ma pesa sicuramente anche il fatto che lui stesso non gli ha concesso molte occasioni per mettersi in mostra.