Inter-news.it - Zielinski: «All’Inter soddisfatto, ottimismo per la seconda parte!»

Leggi su Inter-news.it

ha commentato la sua attuale esperienza. Il centrocampista polacco si ritienee anche ottimista.ESPERIENZA – Piotr, intervistato dai colleghi polacchi di SPORT TV.PL, ha parlato della sua esperienzae di quello che potrà fare nei prossimi mesi. Il commento del centrocampista polacco: «Giudizio positivo. Ci sono state sicuramente tre o quattro partite in cui il mio gioco avrebbe potuto essere migliore. La maggiorqueste era ad un livello molto buono. Le statistiche possono sicuramente essere migliorate e lasi presenterà molto meglio sotto questo aspetto. In generale mi ritengo positivamentee guardo conalladi stagione. Possiamo fare cose interessanti»., non solo Inter ma anche Polonia: l’obiettivo in nazionaleNAZIONALE – Allo stesso tempo,ha risposto alla domanda anche sugli obiettivi con la propria nazionale della Polonia.