Vuelle Ghiotta occasione per il riaggancio

Ultima partita di gennaio, con lache domenica vuole chiudere in bellezza un altro mese in cui i risultati sono stati molto confortanti, con una sola sconfitta a Cividale del Friuli e le altre tre occasioni ben sfruttate per rimpinguare una classifica che, nonostante la posizione che la vede ancora sul lato destro del tabellone, comincia a farsi interessante per la quota punti raggiunta (24). Domenica prossima, battendo Nardò, la squadra biancorossa potrebbe fare il passo decisivo per riacciuffare il treno delle migliori. L’anticipo di questa sera fra Milano e Cantù, interessante derby lombardo ad alta quota che sarà trasmesso su Rasiport alle 20.45, darà delle indicazioni per capire se Gentile e compagni si sono ripresi e sono in grado di insidiare il quartetto di testa, oppure se i brianzoli sapranno far valere la potenza di un roster infinito aumentando il divario.