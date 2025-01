Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina e Ciro di nuovo in TV dopo la scelta: la conferma

Leggi su Anticipazionitv.it

De Ioannon eSolimeno,la, continuano a far parlare di loro. Una nuova segnalazione li vede protagonisti di un avvistamento all’aeroporto di Linate la sera del 23 gennaio 2025. I fan della coppia sono in fermento, soprattuttoche nuove indiscrezioni suggeriscono un imminente ritorno in TV per i due innamorati. Scopriamo dove.News: l’avvistamento all’aeroporto diSecondo una segnalazione condivisa da Deianira Marzano,sarebbero stati visti all’aeroporto milanese la sera del 23 gennaio. “Ciao ho una foto diavvistati ieri sera all’aeroporto di Linate, se interessa fammi sapere ciao”, ha scritto un utente in forma anonima, alimentando le speculazioni su un loro ritorno televisivo.news: la testimonianza suDe Ioannon eSolimenoNon solo l’avvistamento all’aeroporto, ma anche una segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni sembrare che la coppia abbia raggiunto Milano per motivi professionali.