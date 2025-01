Oasport.it - Tour Down Under 2025: Bryan Coquard vince in volata la quarta tappa, Narvaez si avvicina alla vetta

Parla francese ladel. Un’altraper la corsa australiana che vede il transalpino della Cofidistrionfare sull’arrivo di Victor Harbor al termine di unamolto mossa.Sprint confuso quello conclusivo nel quale le doti di passista veloce dil’hanno fatta da padrone: per lui vittoria numero 53 in carriera, l’ultima era arrivata nel giugno scorso al Giro di Svizzera (sempre World), da sottolineare che è la seconda in terra australiana.Alle sue spalle troviamo il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e l’ecuadoriano Jhonatan(UAE Team Emirates). Per quest’ultimo buon colpo in classifica grazie ai quattro secondi di abbuono che lono, sempre detenuta dall’iberico Javier Romo (Movistar), avanti solo di 4”.