Tommaso Stanzani entra nel cast di un famoso programma Rai

Abbiamo imparato a conoscerlo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma una volta uscito dal talentha partecipato a diversi programmi ed ha anche avviato una carriera da cantante. Il ballerino ieri pomeriggio ha annunciato che presto lo vedremo in un notodi Rai Due: “Ciao a tutti ragazzi, sono davvero lieto di comunicarvi che ho ricevuto una bellissima telefonata da parte di Pierluigi Diaco perre a far parte deldel suoBella Ma a partire dalla prossima settimana. Sarò tra i protagonisti della rubrica Tutti in Pista. Mi raccomando, io vi aspetto e a presto”.Anche Pierluigi Diaco ha confermato l’arrivo dell’ex alunno mariano a Bella Ma: “Ho una novità. Voglio annunciare una cosa al pubblico televisivo. Ci pensavo da un po’ di tempo e alla fine stamattina ho fatto una telefonata a un ballerino che estimo tantissimo.