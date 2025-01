Ilrestodelcarlino.it - Superyacht Crn di 67 metri varato ad Ancona: ecco M/Y Amor à Vida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 gennaio 2025 – Una nuova creatura firmata Crn e varata ieri ad, alla Ferretti GroupYard. È stata inaugurata la nuova “M/Y”, la nuova nave da diporto, dislocante in acciaio e alluminio, del tutto custom e firmata Crn. Il mezzo acquatico ha ricevuto il battesimo dell’acqua con una cerimonia privata e molto sentita. Noto in precedenza con il nome progetto “Maranello”, è lunga 67,55totali, conta di 11,80di baglio e 1450 GT. In grado di unire il know-how e la qualità progettuale e costruttiva di Crn mescolata agli sforzi e alla creatività dello studio di architettura Nuvolari Lenard, che ha curato sia gli esterni sia gli interni. Uno yacht su misura Gli esterni del superyatch Il propulsore Il prossimo arrivo Uno yacht su misura All’ideazione del, però, ha avuto un ruolo chiave anche la brokerage house Moran Yacht & Ship, come rappresentante armatore e project management team per il cliente.