Si stringe la rete attorno ai banditi. I carabinieri vicini all’identificazione

Due rapinatori, forse un terzo complice. Ventenni, cittadini stranieri, già conosciuti per piccoli reati e intemperanze come l’uso piuttosto disinvolto di lame e machete. E’ questo il quadro che gli inquirenti vanno componendo sui presunti responsabili del raid che ha seminato il panico a Borello. Iche svolgono le indagini sull’episodio attendono di completare gli interrogatori dei testimoni e la visione delle immagini delle telecamere stradali prima di chiudere la partita, ma sarebbero già sulla buona strada per individuare i rapinatori. Un giovane nordafricano è stato interrogato in serata, altri sospetti sono stati sottoposti a controlli e perquisizioni. La Procura ieri ha smentito che siano stati effettuati arresti (del resto la misura è possibile solo in flagranza di reato, nell’immediatezza dei fatti).