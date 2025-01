Lanotiziagiornale.it - Santanchè nega pressioni, ma le dimissioni sono più vicine

Per ora diproprio non se ne parla. Almeno non pubblicamente. Ma che in questi giorni sia un corso quantomeno una discussione interna al governo è fuori di dubbio. La posizione della ministra del Turismo, Daniela, è più in bilico che mai, nonostante la diretta interessata continui a dire che nessuno le ha chiesto un passo indietro. Con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ci sarebbe stato il tanto atteso faccia a faccia dopo il Consiglio dei ministri di giovedì. E durante la riunione non si sarebbe parlato die sostituzione della ministra, secondo quanto assicurato dagli altri esponenti di governo.Al di là delle parole di rito dei ministri, però, la posizione della titolare del Turismo crea non pochi imbarazzi a Meloni e nei prossimi giorni qualche importante novità potrebbe arrivare.