Gqitalia.it - Rick Owens ci parla delle torte in aeroporto, degli hotel che ti cambiano la vita e della visione del Signore degli Anelli in aereo

È difficile immaginare- il designer più noto per la sua sensibilità estetica spiccatamente aliena, che mescola il Brutalismo al Gotico - in un luogo banale come, ad esempio, una Delta Lounge. La sua struttura attenuata, drappeggiata in vaporosi strati di nero e in equilibrio sui suoi traballanti stivali con plateau, che prende uno yogurt in un Marks & Spencer a Charles de Gaulle? Impensabile! Eppure anche lui deve viaggiare, no? «Oh, non mi piace viaggiare», ha dettoa GQ da Parigi giovedì, poche ore dopo aver presentato in passerella la sua collezione Autunno/Inverno 2025. «Soprattutto i voli lunghi.