2025-01-23 23:42:00 Breaking news:Angeha salutato i contributi dei suoiespertiche ilha ottenuto una vittoria cruciale per 3-2 su Hoffenheim in Europa League.Il risultato si avvicina agli Spurs a un punto di knockout, con una progressione garantita se sconfigge Elfsborg a casa giovedì prossimo.Nonostante abbia a che fare con una squadra fortemente impoverita, che vede non disponibili 14, di cui 10 a causa di infortuni: la squadra diè riuscita a ottenere una vittoria in Germania.La partita si è conclusa con cinque adolescenti in campo per Spurs, tra cui il debuttante Callum Olusi.Ilè partito in volo con Maddison che ha trovato la rete a soli quattro minuti. Son ha aggiunto altri due gol, uno in ogni metà, sandando uno sciopero da Antonin Stach di Hoffenheim.