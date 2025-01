Per la difesa piace Beukema ma è vicino il ritorno di Acerbi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Con Oaktree, la linea sul mercato dell’Inter è cambiata, con la priorità che è sui profili giovani. Il reparto in cui c’è maggior bisogno di ringiovanire è sicuramente la, e le condizioni di Francescocostringono i nerazzurri ad un importante investimento nel corso del prossimo calciomercato estivo. Il difensore italiano, che a febbraio compirà 37 anni, in questa stagione ha giocato molto meno rispetto alle passate stagioni, con appena 11 match giocati in questi mesi. Per rinforzare la, il profilo cheè quello di Samdel Bologna.come post-?Come scritto da Tuttosport, la prossima estate l’Inter ha bisogno di intervenire in. In questa stagione sta giocando praticamente tutte le partite Stefan De Vrij, il cui contratto scade a giugno ma l’ipotesi di rinnovo si sta facendo sempre più concreta.