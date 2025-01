Thesocialpost.it - Paolo Zanella trovato senza vita nella sua abitazione: mistero sulle cause

Profondo cordoglio ha colpito le comunità di Castello di Godego e Cavaso del Tomba per la prematura scomparsa di, 37 anni, il cui corpoè stato rimartedì scorsosua. La tragica scoperta è avvenuta quando i familiari, preoccupati per l’asdi risposte alle loro chiamate, hanno deciso di recarsi direttamente a casa sua. L’uomo è stato rinvenuto nel suo letto,segni evidenti che possano spiegare il decesso. Al momento, ledella morte restano incerte e saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire quanto accaduto. Per questa ragione, la data dei funerali non è ancora stata stabilita, in attesa del nulla osta delle autorità competenti.Un volto noto e stimatocomunitàera una figura molto conosciuta non solo a Castelfranco Veneto e dintorni, ma anche nel mondo del paintball, sport a cui si era dedicato con passione.