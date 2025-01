Lanazione.it - Muore a cinque mesi, cause del decesso sotto la lente

La Spezia, 24 gennaio 2025 – Quel senso di impotenza di fronte al dolore sempre più acuto del proprio bambino si è trasformato nel peggiore degli incubi per una giovane coppia che da pochiaveva coronato la felicità dell’arrivo di un figlio. La speranza di riuscire a salvare la creatura di soli 5è svanita nel reparto di pediatria dell’ospedale “Giannina Gaslini“ di Genova dove la famiglia è arrivata l’altra notte. Un dolore indescrivibile per la famiglia spezzina che nella serata di mercoledì ha visto il piccolo di soltanto 5in difficoltà respiratorie. Il babbo e la mamma non hanno perso tempo e si sono precipitati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea per un primo controllo. Vista la situazione il personale medico del Gaslini diffuso spezzino ha disposto l’immediato trasferimento all’ospedale del capoluogo genovese.