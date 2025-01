Inter-news.it - LIVE – Juventus-Inter Women 2-0:si riprende, Piovani con un cambio!

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella (TO).2-045? SICOL SECONDO TEMPOAll’valloeffettua il primodella gara: dopo il colpo accusato Tomaselli non ce la fa. Al suo posto entra Detruyer.Sfida intensa, con squadre lunghe alla ricerca del gol sin dai primi minuti. La, però, è molto più brava a concretizzare rispetto all’, che pur trovandosi dalle parti di Peyraud-Magnin non riesce ad essere pericolosa fino in fondo. Le bianconere in meno di cinque minuti trovano il doppio vantaggio, siglato da Cantore e Girelli.