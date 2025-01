Iodonna.it - Le porte della casa si sono riaperte anche per Iago García ed Eva Grimaldi

Leggi su Iodonna.it

Ieri sera è andata in onda una puntata del Grande Fratello così ricca di novità che potrebbe aiutare il reality a rimanere rilevante fino alla finemessa in onda, prevista a marzo. Ma, più che colpi di scena,capitate diverse conferme,parecchio prevedibili, con cui il pubblico dello show ha ormai imparato a prendere confidenza. Grande Fratello 2024/2025: chii concorrenti X Leggi› Al “Grande Fratello”, il destino di Luca Calvani e il verdetto del televoto: chi rientrerà in gioco? Grande Fratello, Helena e Jessica di nuovo concorrentiTra tutte, la novità più rilevante è stato il ritorno indi Helena Prestess e Jessica Morlacchi.