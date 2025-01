Nerdpool.it - Labyrinth: il “sequel” di Robert Eggers è ufficialmente in cantiere

Il regista di Nosferatuhafirmato per realizzare un nuovo film di. Secondo quanto riportato da Deadline, il regista scriverà e dirigerà il progetto, riunendosi con il suo collaboratore Sjón per la sceneggiatura di The Northman. Il film diè descritto come “un” del film originale di Jim Henson del 1986, interpretato da Jennifer Connelly e David Bowie, il che significa che non si tratta di un remake. Tuttavia, al momento non si conoscono altri dettagli sulla storia. Nonostante abbia accettato di dirigere il seguito di, il prossimo film diè il recente Werwulf, che dovrebbe arrivare nelle sale a Natale del 2026.Le prime notizie sudirisalgono al dicembre 2024; all’epoca si pensava che il film sarebbe stato un remake dell’opera di Henson.