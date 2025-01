Tpi.it - Kimbal Musk, fratello di Elon, incontra il ministro Giuli a Palazzo Chigi: con lui c’è la moglie di Bocelli. “Abbiamo un progetto”

minore di, ha avuto un incontro acon ildella Cultura Alessandro. Il faccia a faccia, durato poco meno di un’ora, si è tenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio 2025.Dopo l’incontro, ilha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano di cosa abbia discusso conjunior: “È troppo presto per anticipare, però si parla di cose belle”. Che riguardano l’Italia? “Di più non posso dire, sennò si va troppo avanti”, si è limitato a dire. In quali settori? “Se ci sono io in genere si parla di cultura, tutti i rami della cultura”., 52 anni, siede nel consiglio d’amministrazione di Tesla, l’azienda produttrice di auto elettriche fondata dal. Sui social si definisce chef, ristoratore, filantropo e imprenditore del settore alimentare.