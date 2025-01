Lanazione.it - Inaugurato il ‘Digital home care’, il primo Centro di formazione, simulazione e telemonitoraggio dell’Asl

Arezzo, 24 gennaio 2025 –questa mattina ad Arezzo ildiToscana sud est. Un polo innovativo e trasversale dedicato allasulle nuove tecnologie in ambito sanitario sia per il personale che per le persone assistite e i propri familiari o caregiver. Il, a valenza aziendale, si trova alpiano della palazzina sede del polo infermieristico e del Cat (ausili alta tecnologiaTse) nell’area del parco Pionta e ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e l’ottimizzazione del lavoro del personale sanitario e sociosanitario. Ilopera, infatti, su più livelli: da un lato offre un percorso disu intelligenza artificiale, metaverso, domotica e sensori, dall’altro permette simulazioni in telemedicina, chirurgia, percorsi riabilitativi grazie alla creazione di una demo house, una casa ‘intelligente’ dove è possibile sperimentare e addestrare il personale all'uso di queste tecnologie.