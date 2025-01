Anteprima24.it - I negozi aprono ma poi chiudono: boom tra Irpinia e Sannio

Tempo di lettura: 5 minutiL’ed ilsi trovano ad affrontare una sfida significativa sul fronte imprenditoriale. I dati Movimprese relativi al 2024 evidenziano tassi di natalità delle imprese particolarmente bassi, che si attestano al 4,5% per Avellino e al 3,7% per Benevento, contro una media nazionale del 5,4% e campana del 5,5%. Questi numeri pongono in particolare Benevento come una delle province meno dinamiche d’Italia sotto questo profilo.Numeri che raccontano una difficoltà crescenteAvellino: con 947 nuove iscrizioni e 1.920 cessazioni, il saldo è appena positivo (+27 imprese) e il tasso di crescita si ferma allo0,1%, molto al di sotto della media regionale (1,0%).Benevento: i numeri risultano ancora più preoccupanti: 304 iscrizioni, 1.465 cessazioni e un saldo negativo di -161 imprese, con un tasso di crescita negativo di-0,5%, il più basso della Campania.