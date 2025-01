Amica.it - “Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco”: torna la favola nera con Salmo

(askanews) –ladel Blocco, l’imponente complesso edilizio al centro dellaSky Original Blocco 181, ambientata fra le comunità multietniche del capoluogo lombardo. A marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now arriva la serie Gangs of– Ledel Blocco: otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie, Blocco 181, Doc – Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore, ancora con il pioniere del rap italiano, chedavanti alla macchina da presa nei panni di Snake e come supervisore musicale della colonna sonora.all’ombra del Blocco si incroceranno con il racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale già al centro della prima serie. Di nuovo protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da qualcosa di più forte delle rispettive appartenenze: Bea (Laura Osma), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla Misa, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà acon un segreto; e Madhi (Andrea Dodero), che improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni difficili, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato in tutti i modi a reprimere.