Laverita.info - Finalmente c’è un piano sul nucleare. Ci garantirà il 22% del fabbisogno

Leggi su Laverita.info

Il ministro Pichetto Fratin ha presentato ieri il disegno di legge che delinea un percorso per tornare ad avere energia dall’atomo. Linfa vitale per sostenere gli investimenti nel campo dell’Ia e non solo.