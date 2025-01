F1 il primo team radio di Hamilton in Ferrari | E’ fantastico

Leggi su Sportface.it

Lewisè arrivato a Maranello alcuni giorni fa, lunedì 20 gennaio. Il ‘Sir’, che ha pubblicato una foto davanti alla celebre residenza di Enzo, ha potuto calarsi in una monoposto del Cavallino solo il 22 gennaio.si è infatti dedicato al lavoro al simulatore durante le sue prime ore in Italia, per poi effettuare un breve test nella mattinata di mercoledì. La Sf-23 ha completato alcuni giri sulla pista di Fiorano, con i tifosi che – come da tradizione – hanno circondato il tracciato per assistere allo spettacolo. La mattina è stata riservata a, mentre nel pomeriggio è sceso in pista Charles Leclerc.#44 Lewis, Scuderiadrive for the firs time theSF-23 in Fiorano on the 22 January 2025ha avuto la possibilità di iniziare a lavorare con Riccardo Adami, il suo nuovo ingegnere di pista.