Lapresse.it - Energia, il premio internazionale ‘PoliTO Foresight and Innovation’ a Draghi

Si concludono con il conferimento a Mariodel primo“PoliTOand Innovation” gli EU-Italy Energy Days, organizzati dal Politecnico di Torino in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca e della Commissione Europea. Il, istituito dall’Ateneo per celebrare la più qualificata competenza europea nell’affrontare la sfida collettiva di innovare e rinnovare con una prospettiva a medio-lungo termine a livello nazionale ed europeo, è stato attribuito al professorsu indicazione dell'”Energy & Climate High Level Group”, un teamdi dieci esperti (provenienti da Francia, Germania, Belgio, Regno Unito, Lettonia, Finlandia e Italia) altamente qualificati in economia, tecnologia, diritto e politica europea che affianca il Politecnico nella sua missione di supporto al policy making.