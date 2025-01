Iltempo.it - ELly Alamein: offensiva dem contro Meloni. Ma il caos libico è iniziato col Pd

La sinistra italiana, Pd in testa, chiede la testa (politicamente parlando) del Guardasigilli Carlo Nordio. Urlano che Giorgiadeve riferire in Parlamento, non bastano le spiegazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Quella orchestrata negli ultimi giorni dai Dem, col sostegno di Avs e M5S, è una vera e propria "campagna d'Africa", determinati a dare battagliala scelta del governo di aver espulso il capo della polizia libica Najeem Osema Almasri. Non accettano che la Corte d'appello di Roma lo abbia liberato per un errore formale nell'arresto (non è arrivato in tempo il parere vincolante del ministero della Giustizia). Su Almasri pende, infatti, un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale, perché è ritenuto colpevole di vari crimini, tra i quali la tortura sui migranti, perpetrati nel carcereMitiga.