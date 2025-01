Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages, Bethesda apre i preordini di tutte le edizioni, ecco prezzi e contenuti

Leggi su Game-experience.it

e id Software hanno deciso di aprire idiledi: The, il prequel di(2016) eEternal.Dopo aver svelato la data di uscita al 15 maggio 2025, il gioco è ora prenotabile in trediverse. Conesclusivi, accesso anticipato e un ricco Collector’s Bundle, l’atteso capitolo promette di ridefinire l’epica battaglia delSlayer contro le forze infernali.Partendo dalla Standard Edition, proposta a 79,99€ (69,99€ in alcune promozioni iniziali), grazie ad essa i fan possono accedere al gioco base e alla skin “Slayer Vuoto” come bonus di prenotazione. Sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series XS e inclusa nel catalogo Game Pass al lancio.La Premium Edition, al costo di 109,99€, offre invece tutta una serie di vantaggi significativi: accesso anticipato di due giorni (è disponibile di conseguenza dal 13 maggio), un DLC della campagna rilasciato post-lancio, un artbook digitale, la colonna sonora digitale e il pacchetto di skin “Divinità”.