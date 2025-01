Juventusnews24.com - Danilo Juve, altra rivelazione: «Il Napoli ha visto con sospetto quelle mosse. Non si aspettavano andasse così». Il retroscena

Su Repubblica c'è spazio anche per Danilo e il suo divorzio dalla Juventus. Come spiega il quotidiano, dal Napoli hanno aspettato a lungo il difensore brasiliano, che però come risaputo tornerà in Patria appena risolto il contratto con i bianconeri. Gli azzurri non si aspettavano che da Torino bloccassero di fatto la partenza del calciatore. Dalla Continassa avevano però altre idee: lasciarlo libero sì, ma a patto che non si trasferisse alla corte di Conte. In quel caso sarebbe servito un indennizzo, che però De Laurentiis non voleva pagare.