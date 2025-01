Tpi.it - Dal caso Malagò alla riforma Sestante: lo Sport italiano è in subbuglio

Loè in. Non tanto per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (al via il 6 febbraio 2026), i cui lavori proseguono nella speranza di farsi trovare pronti, ma per un progetto die Salute, la società pubblica – fondata dal Ministero dell’Economia nel 2002 – a cui Giancarlo Giorgetti ha affidato la cassaforte delloMade in Italy e per il “”. I presidenti delle varie federazioniive nelle scorse settimane hanno infatti deciso di fare muro contro il progetto “” chiedendo aiuto al presidente del Coni che, nel frattempo, ancora non ha avuto notizie dal Governo in meritopossibilità di candidarsi per un quarto mandato o almeno prorogare la scadenza a dopo le Olimpiadi invernali. Ma andiamo per gradi.Spending reviewe Salute, la partecipata guidata dal presidente Marco Mezzaroma e dall’amministratore delegato Diego Nepi, nelle scorse settimane ha annunciato il cosiddetto progetto “”: basta spazi gratis, chi li vuole dovrà contribuire.