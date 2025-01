Sport.quotidiano.net - Da “problema“ a soluzione. Inter, riecco il vero Lautaro

non sarà mai un, ma sempre una: è la nostra guida". Simone Inzaghi dixit: a fine dicembre, ancor prima a metà settembre, pubblicamente. E lo sa da molto, molto di più. Molto è durata anche l’astinenza sotto porta dell’argentino, però: quasi due mesi a fine anno scorso (3 novembre-28 dicembre). Tanto da fargli dire: "È il momento peggiore della mia carriera". Stato d’animo, non dato di fatto: senza andare troppo indietro nel tempo, nel 2024 più due mesi e mezzo senza braccia alzate (28 febbraio-10 maggio). E il primo gol del campionato in corso è arrivato solo alla sesta giornata, a fine settembre. Fine del tunnel, comunque. Se mai tunnel c’è stato. Perché i numeri dicono molto per un centravanti, ma non raccontano tutto: non del lavoro sodo e sporco alla bisogna, non della leadership, non dell’esempio quotidiano, non dell’attaccamento ai colori, per esempio.