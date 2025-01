Ilrestodelcarlino.it - Comune potenziato per elaborare dati statistici

Ilpotenzia le attività in campo statistico: torna la figura dello ‘statistico’, al lavoro anche con le Terre d’Argine. L’obiettivo dell’Amministrazione è di conoscere la Città, partendo daie dall’elaborazione statistica, per approfondire la conoscenza del tessuto sociale locale, con l’utilizzo di metodologie di ricerca che valorizzino la partecipazione e l’opinione dei cittadini. Nelle prossime settimane, comincerà il lavoro di costruzione di un ‘panel’, ovvero un campione rappresentativo della società carpigiana per sesso, età ed istruzione, che potrà essere impiegato per svolgere indagini strutturate sulla qualità dei servizi comunale, e sui diversi aspetti della qualità della vita in città. Contestualmente ha preso servizio la nuova referente dell’Ufficio Statistica, in collaborazione tra l’altro con Istat, gli uffici interni, le aziende esterne incaricate per la costruzione del panel e per le rilevazioni, e le altre Amministrazioni, in primis l’Unione Terre d’Argine.