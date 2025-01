Inter-news.it - Clamorosa svolta sul fronte argentino: Perez non sarà dell’Inter. Tutto su Andino

Tomassembrava a un passo dal trasferimento dal Newell’s Old Boys all’Inter, tanto che il Presidente del clubIgnacio Pastore si era recato a Milano per definire l’affare. La trattativa non è però andata nel modo auspicato dalle parti, tanto che ora i nerazzurri stanno provando a chiudere per un altro talento.LA NOTIZIA – Tomase Mateo Silvetti non saranno due nuovi giocatori. La vera novità concerne il primo nome, dato che il Presidente del Newell’s Oldy Boys aveva espresso il suo ottimismo per la buona riuscita dell’affare, escludendo al contempo che Silvetti potesse approdare nel club nerazzurro a gennaio. Come però riferito dal giornalistaJordan Cabrera, i discorsi per un passaggio del centrocampistaall’Inter sono definitivamente tramontati.