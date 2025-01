Romadailynews.it - Ardea: controlli a Tor San Lorenzo, due persone denunciate per furto energia e una per evasione

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di, localita’ Marina di Tor San, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ e del personale specializzato di Enel e di Idrica. I militari hanno eseguito numerosiin via dei Fenicotteri e in diverse zone della citata localita’, denunciando due cittadini italiani perdielettrica: un 50enne per aver manomesso il proprio contatore che continuava a erogareelettrica nonostante la cessazione dell’utenza, arrecando un danno di circa 5.000 euro e un 42enne poiche’ il suo contatore e’ risultato direttamente allacciato alla rete pubblica tramite un bypass, per un danno di circa 1.400 euro. Durante i posti di controllo eseguiti, i Carabinieri hanno denunciato una donna e un uomo per guida in stato di ebbrezza perche’ risultati positivi all’alcol test.