WWE | I cugini di Bron Breakker potrebbero intraprendere una carriera nel wrestling

Come ormai è noto a tutti i fan di, la famiglia Steiner ha sempre avuto un grande impatto in questo sport, conquistando nel tempo titoli e vittorie prestigiose, che li rendono ancora oggi una delle famiglie più iconiche di questo mondo. La tradizione continua ad oggi in WWE grazie a, figlio di Rick Steiner, che in poco tempo è riuscito a scalare le gerarchie e a raggiungere i roster principali della federazione, dove combatte tuttora, impegnandosi a difendere l’Intercontinental Championship. In questi ultimi giorni, però, sembra che altri membri della famiglia Steiner vogliano affacciarsi su questo mondo, come accennato daqualche giorno fa nel podcast No Contest. I suoi, Brock e Brandon Rechsteiner, sarebbero infatti interessati a seguire le sue orme .