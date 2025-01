Lapresse.it - Viterbo, interrogatori per operatori Rsa dell’orrore. Un’indagata: “Ti mando al cimitero”

Questa mattina davanti al Gip del tribunale di, Savina Poli, si terranno glidi garanzia dei settesocio sanitari, dipendenti della Rsa privata ‘Villa Daniela’ di Latera, in provincia di, finiti nell’indagine dei carabinieri della compagnia di Montefiascone e del Nas di, indagati per maltrattamenti. Uno degli arrestati dovrà rispondere anche di una presunta violenza sessuale nei confronti di una paziente. Gli indagati finiti in carcere sono Carmine Battiloro, di 23 anni e originario di Pitigliano, Marinela Ciasar di 52 anni, residente a Marta e Mirko Tosi di 36 anni, originario di Tuscania. Il giudice per le indagini preliminari ha poi emesso un provvedimento di interdizione alla professione di Oss per il cinquantanovenne di Ischia di Castro, Tommaso Curio, e per Eugenia Monelli di 31 anni, di Grotte di Castro, mentre un provvedimento d’interdizione per sei mesi è stato notificato dai carabinieri, a Domenico Renzetti di 49 anni.