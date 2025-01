Ilgiorno.it - Una rete sarà custodita nella nuova arena

Da tempo nel Pgt del comune di Cucciago è indicato il futuro del Piaabbattuto per trasformarsi in un’area residenziale e ospitare alcune palazzine per una cinquantina di appartamenti. Negli ultimi giorni sono comparsi alcuni container che serviranno per raccogliere il materiale rimosso. Il proprietario Davide Marson ha trovato un acquirente e così il Piasmantellato. A poche centinaia di metri di distanza, in Corso Europa a Cantù, sta entrando nel vivo il cantiere per la costruzione delladella Pallacanestro Cantù del valore di oltre 40 milioni di euro. Dentro cianche un pezzetto del Pia, una retina che è stata staccata da un canestro.