Tpi.it - Tombini asfaltati ad Agrigento per la visita di Mattarella: ora li cercano con i metal detector | VIDEO

ad: ora licon iÈ una vicenda surreale quella avvenuta ad, in Sicilia, dove, in occasione delladel Capo dello Stato Sergio, sono statiche ora vengono cercati dagli operai con i.Il 18 gennaio scorso, il presidente della Repubblica Sergioha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione dicapitale italiana della cultura 2025, che si è tenuta al Teatro Luigi Pirandello. In occasione delladel Capo dello Stato, sono state asfaltate in fretta e furia le strade con i lavori, costati 510mila euro di fondi regionali, ?che sono finiti il giorno precedente l’arrivo di.A causa delle tempistiche ristrette, sono statianche i?e parzialmente le griglie di scolo.