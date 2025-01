Thailandia in vigore la legge sui matrimoni omosessuali | in centinaia celebrano nozze di massa

Leggi su Open.online

È entrata inoggi, giovedì 23 gennaio, lache riconosce ilo egualitario in, che diventa così il primo Paese del sudest asiatico ad adottare questa misura.di coppie, che hanno aspettato per lungo tempo questo momento, sono convolate ain vere e proprie cerimonia di. Tra questi anche gli attori Apiwat ‘Porsch’ Apiwatsayree, 49 anni, e Sappanyoo ‘Arm’ Panatkool, 38 anni, che hanno ricevuto stamattina il loro certificato.La nuovae ilo egualitarioLa nuova norma era stata approvata lo scorso giugno dal parlamento thailandese, a settembre il re l’aveva poi promulgata ufficialmente. Ilo, definito ora come «unione di due individui» e non più «di un uomo e di una donna», porta con sé i medesimi diritti per le coppie eterosessuali e