Teatro | l’Otello di Verdi al Massimo di Palermo con la regia di Mario Martone

Dramma d’amore e morte, tratto dalla tragedia omonima di William Shakespeare,di Giuseppesu libretto di Arrigo Boito, debutta domani, alle 20, aldi, in un allestimento realizzato in coproduzione con ilSan Carlo di Napoli e ladi. La penultima opera di, composta nel 1887, torna aldopo 11 anni dall’ultima messa in scena, con un grande cast che schiera il tenore Yusif Eyvazov nel ruolo del femminicida Otello, e in quello di Jago il baritono Nicola Alaimo, che torna finalmente a interpretare il ruolo del malvagio assoluto, artefice della furibonda gelosia di Otello; la giovane Desdemona ingiustamente accusata di tradimento è invece il soprano Barno Ismatullaeva, mentre Cassio è il tenore Riccardo Rados. Ad alternarsi nelle repliche del 25 e 29 gennaio, con gli stessi ruoli, saranno Mikheil Sheshaberidze (Otello), Maria Motolygina (Desdemona), Devid Cecconi (Jago) e Rosolino Claudio Cardile (Cassio).