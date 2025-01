Oasport.it - Superbike, Jonathan Rea fissa il miglior tempo nella seconda giornata di test di Jerez sul bagnato

Rea (Yamaha) ha chiuso al comando il secondo ed ultimo giorno deiriservati alladide la Frontera (Spagna). Dopo una mattinata rovinata dalla pioggia, nel pomeriggio i piloti hanno potuto girare sull’asfaltofino all’imbrunire.Il, come detto, porta la firma del nord-irlandese in 1:53.058 con la prima moto con la quale ha completato 20 giri, quindi 1:53.636 con lamoto (anche in questo caso 20 tornate) a 578 millesimi.Secondo crono per lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 608 millesimi dopo 27 giri completati. Terzoper Yari Montella (Ducati) in 1:53.978 920 millesimi, quarto per Axel Bassani (Bimota) in 1:54.426 a 1.368 (36 giri messi in archivio), mentre è quinto il britannico Scott Redding (Ducati) a 1.835.Sesta posizione per il francese Sylvain Giuntoli (er BMW) a 1.