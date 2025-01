Inter-news.it - Sparta Praga-Inter 0-1, pagelle: Lautaro Martinez killer 7, Barella 5.5

L’vince contro locon il risultato di 1-0.è decisivo con il gol dei tre punti, mentre delude il centrocampo. Ledella gara.YANN SOMMER 6.5 – Sbaglia una volta in impostazione, ma fa una parata importante nel primo tempo. La palla passa sotto le gambe di Pavard, il portiere non si fa cogliere impreparato.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6 – In fase offensiva si replica rispetto all’Empoli e lascia andare la gamba per correre. Manca forse un po’ di qualità per liberare anche Dumfries, nel finale troppi errori palla al piede.STEFAN DE VRIJ 7 – La battaglia con Olatunji è un testa a testa da film western. L’olandese ha la meglio e ne esce senza cicatrici, fortunatamente.ALESSANDRO BASTONI 7 – Il cross pervale l’ennesimo assist di un difensore che di difensore ha veramente poco per l’