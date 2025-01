Quotidiano.net - Se a Bruxelles manca l’energia per decidere

Leggi su Quotidiano.net

GiacominTrump sarà un’occasione per dare la sveglia all’Europa. E poi? Una volta svegliata che fa? Chiacchiere e distintivo, vertici a due, o qualcosa di concreto? Un’idea potrebbe essere di iniziare, per esempio, a liberarsi dell’obbligo dell’unanimità per le decisioni. Il nuovo presidente Usa firma una raffica di ordini esecutivi e ribalta la politica di Biden nello spazio di un perbacco. Qui, quanto tempo servirebbe, per esempio, per rispolverare e dare concretezza al rapporto Draghi? Oppure per occuparsi di Intelligenza artificiale ed energia. Due leve strategiche che sono più vicine di quanto sembri: lo sviluppo dell’Ia e la diffusione dei grandi data center necessari, ha già portato a una richiesta di energia (e di acqua) massiccia, superiore a quella del passato, inferiore a quella che servirà in un futuro che è già oggi.