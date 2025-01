Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, la rivelazione: i bianconeri hanno chiesto di non inserire l’obbligo di riscatto. Retroscena sul difensore in arrivo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sulinin bianconero: inonvolutodi. Le ultimeCome scrive Tuttosport, il calciomercatosta per mettere a segno il colpo, con ilina Torino in prestito secco oneroso, in cambio del pagamento di 5 milioni di euro al Chelsea.Il quotidiano svela il, in attesa che arrivi anche l’ultima fumata bianca. I, infatti,detto no all’inserimento deldie da lì è aumentato il “leasing”. Poi per la permanenza a titolo definitivo, eventualmente, se ne riparlerà più avanti.Leggi suntusnews24.com