Ilnapolista.it - Raspadori, la Roma lo vuole in prestito, il Napoli preferisce monetizzare subito (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

L’unica certezza in questo momento, per le voci di mercato del, è chenon è incedibile. L’attaccante azzurro, che ha collezionato poche presenze in questa stagione è stato accostato a diversi club fino a questo momento. Pedullà aveva sottolineato che “l’attaccante non è felicissimo di fare da comparsa aanche se il suo atteggiamento è stato fin qui altamente professionale. Ma una sua eventuale cessione (avevano sondato Atalanta e) permetterebbe di aumentare il tesoretto in direzione Garnacho”. Adesso si sarebbe fatta avanti lae ladello Sport scrive:“Adesso, però, in questa ultima settimana Florent Ghisolfi deve lavorare su altro, ad iniziare dal vice Dovbyk. Nelle ultime 48 ore ha ripreso quota la candidatura di Giacomo, che alcontinua a giocare con il contagocce.