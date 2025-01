Quotidiano.net - Poste Italiane: nel 2025 rilascio passaporti facilitato nei piccoli comuni con progetto Polis

Al 15 gennaioha preso in carico, nell'ambito del, circa 10.400 richieste didineicentri e oltre 7.700 nelle grandi città, ma i "numeri stanno aumentando" ulteriormente ed "entro i primi mesi del" è in programma con il ministero dell'Interno "un'apertura totale su tutto il territorio nazionale" del servizio, per quanto riguarda i. A dirlo è stato stamane Guido Crozzoli, responsabile Mercato imprese e Pubblica amministrazione di, intervenendo in audizione davanti alla commissione parlamentare per la semplificazione. Nell'ambito del- ha spiegato - in totale sono stati circa 40 mila i servizi erogati da, tra, certificati pensionistici, certificati anagrafici e volontaria giurisdizione.