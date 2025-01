Ilgiorno.it - Ore convulse sul futuro della materna. A oltranza per scongiurare la serrata

Giornata convulsa quella di ieri per decidere le sortiscuola: dopo la comunicazione del sindaco Marinella Testolina di alcuni giorni fa che sembrava tagliare le gambe a qualsiasi speranza di poter mantenere il servizio in paese dal prossimo anno scolastico ("il gestore declina l’ipotesi di reincarico e dunque l’amministrazione comunale si impegna a garantire il trasporto gratuito ai plessi confinanti"), il filotrattativa era stato ripreso. Dopo il clamoremobilitazione dei genitori tra presidio in piazza, camminata di protesta e striscioni per il paese, era calato il silenzio, circostanza che faceva supporre che si era entrati in una delicatissima fase. Uscita di scena, a quanto sembra, la parrocchia di Corno Giovine, come possibilegestore del plesso di piazza Roma, attorno al tavolopossibile intesa rimanerva il gestore uscente (almeno quella era l’indicazione) e cioè l’Associazione San Bassiano che aveva partecipato all’ultimo bando e che aveva chiesto più volte che il Comune potesse, in qualche modo, fare uno sforzo in più ed aumentare il contributo annuo per far fronte alle maggiori spese emerse e perun aumento considerevole delle rette di frequenza.