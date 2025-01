Mistermovie.it - Mister Movie | Agli Oscar 2025 un omaggio a Los Angeles dopo i devastanti incendi

Con l’annuncio delle nominationAcademy Awardsin arrivo il 23 gennaio, il mondo del cinema si prepara per una cerimonia che promette di celebrare non solo l’eccellenza cinematografica, ma anche la resilienza di Los, colpita recentemente da.Una cerimonia diversa per riflettere il momento attualeNonostante le difficoltà causate dai recenti eventi, l’Academy ha confermato che la 97a edizione deglisi terrà come previsto il 2 marzo. La serata sarà unalla “città dei sogni”, mettendo in luce la bellezza e la forza di Los, che da oltre un secolo è un faro per i creativi di tutto il mondo.Una decisione che ha fatto discutere riguarda l’eliminazione delle esibizioni live delle canzoni nominate nella categoria Best Original Song.