Lube Cormio non si pone limiti | Andiamo a Bologna per vincere

Dopo aver battuto nientemeno che Perugia capolista e con lo scudetto sul petto, cosa può fare lanel weekend della final four di Coppa Italia? Ne abbiamo parlato con il direttore generale biancorosso, Giuseppe. Dg, alle spalle forse la domenica finora più bella della stagione. Cosa più le è piaciuto oltre al risultato? "Vedo ogni giorno questo gruppo e noto progressi. Domenica tutti hanno giocato bene e confermato di saper fare squadra. Contro Perugia inoltre ho riscontrato una voglia straordinaria in difesa, non volevamo assolutamente far cadere il pallone a terra". Vero, difese di ogni tipo e persino da Lagumdzija. L’atmosfera del palas pieno e il sostegno dei tifosi credo meritino un approfondimento. Era dal novembre 2019 che non si registrava un tutto esaurito in regular season.