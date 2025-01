Loro dentro Ripescaggio Grande Fratello i quattro fortunati | chi torna in gioco e chi a casa sua

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tutti nel tugurio in attesa del verdetto di giovedì sera al. Sono sei i concorrenti precedentemente eliminati che, scelti in una rosa di dieci, hanno avuto la possibilità di rimettersi ine provare a ‘vincere’ una seconda occasione nellapiù spiata d’Italia. Del resto Alfonso Signorini aveva promesso un colpo di scena e così è stato.Nella diretta di lunedì scorso infatti è stato aperto un televoto per chiedere al pubblico se volesse farre inalalcuni ex gieffini. I telespettatori hanno voluto il(con più del 60% dei voti) ed hanno anche scelto i sei candidati da valutare poi con un secondo televoto.Leggi anche: “Finisce male per i tre più forti”., li hanno sbugiardati e stavolta Signorini non può fare scontiGF, ecco i 4 concorrenti ripescatiE così sono finiti in tugurio ci sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.