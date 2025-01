Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 23 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di232025 Ariete È un bel giorno, siete orgogliosi di voi stessi, vi trovate intelligenti e simpatici, pronti a sfidare senza paura la sorte e a correre rischi senza mai dubitare della buona riuscita. Liberi di osare, ma fino a un certo punto, Marte non vuole esagerazioni, sarebbe inoltre opportuno rivedere certe scelte fatte in passato. Non trascurate le relazioni personali e la vita familiare. Ma anche gli altri devono mostrare sensibilità per voi. L'amore è una competizione, vince chi arriva primo. Toro Non abbassate la guardia nell'ambiente professionale, si avvicina una nuova ondata di disturbo anche nei rapporti di collaborazione.